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Yanlış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Yanlış nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı yanlış mı, yalnış mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:13
Yanlış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''yanlış'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yanlış nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yanlış mı, yalnış mı?

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''yanlış'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu durumda dediğin her şey yanlış çıktı.

Çok yanlış seçimler yüzünden başım dertten kurtulmuyor.

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