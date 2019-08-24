Yanlış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''yanlış'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yanlış nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yanlış mı, yalnış mı?

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''yanlış'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu durumda dediğin her şey yanlış çıktı.

Çok yanlış seçimler yüzünden başım dertten kurtulmuyor.