8 asırlık etkinliğe büyük ilgi

Denizli'de, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yar alan, Çal ilçesindeki 846 yıllık "sudan koyun geçirme" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi temsili Yörük göçü yapıldı. 24-25 Ağustos'ta bu yıl 846'ncısı düzenlenen '"Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinlikleri öncesi temsili Yörük göçü yapıldı. Aşağıseyit mahallesindeki Yörük göçüne çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Türk bayraklarının açıldığı, davul ve zurnaların çalındığı etkinlikte; develer, atlar ve eşekler de yer aldı. Mahalle meydanında başlayan göç, 8 asırlık "sudan koyun geçirme" etkinliğinin düzenlendiği Büyük Menderes Nehri kenarında sona erdi.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, "Bu güzelliği dünyaya tanıtmak için çabalıyoruz. Amacımız güzelliklerimizin yeni nesillere tanıtılması. Bu etkinliğin oluşmasını sağlayan, koyunları, köpekleri ve atlarıyla bu yürüyüşe katılan çobanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.