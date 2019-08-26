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Bakan Ersoy'dan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı , 'nin yıl dönümüne ilişkin, "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 10:45
Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu ebedi vatan yapmanın yolunun açıldığını belirten Ersoy, Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri, büyük bir gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan'ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı
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