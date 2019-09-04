Dolmabahçe’de 132 yıllık sır çıktı

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İstanbul ?Dolmabahçe Sarayı'nda uzun yıllar sergilenen ve geçen ay restorasyon çalışması yapılan tarihi Japon Paravanı'nın astarında 19. yüzyıla ait Japon gazete kupürleri çıktı. 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Japon Prens Komatsu tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edilen 6 parçalık paravanın içerisinde yastık görevi gören gazete kupürleri, Japonya'da 1870-1887 tarihleri arasında yaşanan olaylara ışık tutacak. Milli Saraylar İdaresi Restorasyon ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, gazete kupürlerinin restorasyon ve konservasyon işi bittiği zaman sergileneceğini kaydetti.