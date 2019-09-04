Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Dolmabahçe’de 132 yıllık sır çıktı

Dolmabahçe’de 132 yıllık sır çıktı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019
Dolmabahçe’de 132 yıllık sır çıktı
İstanbul ?Dolmabahçe Sarayı'nda uzun yıllar sergilenen ve geçen ay restorasyon çalışması yapılan tarihi Japon Paravanı'nın astarında 19. yüzyıla ait Japon gazete kupürleri çıktı. 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Japon Prens Komatsu tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edilen 6 parçalık paravanın içerisinde yastık görevi gören gazete kupürleri, Japonya'da 1870-1887 tarihleri arasında yaşanan olaylara ışık tutacak. Milli Saraylar İdaresi Restorasyon ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, gazete kupürlerinin restorasyon ve konservasyon işi bittiği zaman sergileneceğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe’de 132 yıllık sır çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN