İstanbul, İzmir ve Ankaralı cazseverlere Postmodern Jukebox sürprizi

Amerikalı müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin kurucusu olduğu, caz ve swing aromalı popüler şarkı yorumlarıyla kalıpların dışına çıkan dünya çapında büyük üne sahip müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 'Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini Türkiye'ye taşıyor.

28 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall, 29 Ekim'de İstanbul'daki Volkswagen Arena ve 30 Ekim'de İzmir'deki Ooze Venue, Postmodern Jukebox'ın stil ve virtüözlüğü birleştiren benzersiz performansına ev sahipliği yapacak.

Cazın doğuşuna tanıklık eden 1920'lerden ilham alan 'Welcome to the Twenties 2.0' turnesi, dünya çapında 250 şehirde dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Scott Bradlee'ye göre tam anlamıyla bir "Great Gatsby yansıması" olan bu turne, 1920'ler konseptli gelmiş geçmiş en büyük parti. Tüm dertlerinizden soyutlanıp gerçek müzisyenliği ve zamansız stili kutlayacağınız, 1920'leri adeta yaşayacağınız bir konser…

2009 yılında Bradleee tarafından kurulan Postmodern Jukebox, YouTube'da 1 milyarın üzerinde dinlenme sayısına ve 3.5 milyonun üzerinde aboneye sahip. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünya üzerinde ayak basılmadık yer bırakmayan grup, altı kıtada biletleri tamamen tükenen yüzlerce unutulmaz konsere imza attı. iTunes ve Billboard müzik listelerinde zirveyi gördü. NPR, NBC ve Good Morning America gibi mecralara taşındı.