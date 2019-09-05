Dünyanın akvaryumunu Türkler süslüyor

Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sitesi'nde, 2012 yılında, ETİ Sualtı Dünyası ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin dekor ve tasarımlarını gerçekleştirmek için kurulan Safari Kimyevi Ürünler ve Sanatsal Hizmetler Şirketi, heykeltıraş, seramik sanatçısı ve ressamlardan oluşan 24 kişilik ekibiyle, büyük akvaryumlar için özgün ürünler ortaya çıkartıyor.

Proje ekibi tarafından belirlenen ve ressamlar tarafından çizilen dekor konseptleri, uzman heykeltıraşlar tarafından modellendikten sonra seramik ekibince kalıplanıyor. Daha sonra kalıplardan çıkartılan, polyesterden yapılmış deniz ve okyanus canlıları ile kayalıklar aslına uygun olarak boyanıyor.

Eskişehir'de tamamen el emeğiyle ortaya çıkartılan yaklaşık 350 dekor çeşidi, dünyanın pek çok ülkesindeki dev akvaryumları süslüyor.

"ÜRÜNLERİMİZ EL EMEĞİ GÖZ NURU"

Şirketin müdürü Can Ersoy, yaptığı açıklamada, 2012 yılından beri akvaryum ve hayvanat bahçesi dekor ürünleri imal ettiklerini belirterek, akvaryumda kullanılan özel tuzun üretimini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su altında yaşayan bütün canlıları modelleyip, dekoratif üretimlerini yaptıklarını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 350 çeşit sünger ve mercan grubu ürünümüz var. Bunları dünya standartlarında üretiyoruz. Mercan adaları, heykeller, balıklar, deniz yıldızları gibi ürünlerini de hazırlıyoruz. Sipariş üzerine farklı tasarımları gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu güzel sanatlar fakültesi mezunlarından oluşan 24 kişilik ekibimiz var. Heykeltıraşlarımız, seramik sanatçıları ve ressamlarımız var. Döküm ve imalatları yapan arkadaşlarımız da mevcut."

Dekoratif ürünlerin imalat aşamalarını aktaran Can Ersoy, şöyle devam etti:

"Heykeltıraşlarımız, ürünlerin çamurdan modelini yapıyor. Modellemenin ardından seramikçi arkadaşlarımız bir kalıp çıkartıyor ve ilk dökümü gerçekleşiyor. Daha sonra da üretim grubunda, kalıplardan çıkartılan dekorlar ortaya çıkıyor. Bütün ürünlerimiz el emeği göz nuru. Ürünlerimizde kullanılan bütün boya ve polyesterler testlerden geçiriliyor. Bu yüzden akvaryumdaki hiçbir canlıya zarar vermiyor."

"DÜNYANIN BÜYÜK AKVARYUMLARININ DEKORUNDA ESKİŞEHİR İMZASI VAR"

Ersoy, yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Osmaniye gibi kentlerde hayata geçirilen akvaryumların dekorlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ürettikleri dekorların hemen hemen hepsinin ihraç edildiğine değinen Ersoy, şunları dile getirdi:

"ABD'nin New York kentinde, İran'ın İsfahan ve Anzali şehirlerinde, Türkmenistan'da akvaryum dekorları gerçekleştirdik. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Orta Doğu'nun en büyük akvaryumu inşa ediliyor. Bu projenin bütün dekorlarını biz hazırladık. Bu akvaryum için gerçek boyutlarda bir uçak ve denizaltı tasarımı yaptık. Abu Dabi için 5 binin üzerinden mercan hazırladık. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve Endonezya'da hazırlanan akvaryumun dekorlarını hazırlamak için anlaşmaları yaptık. Dünyanın pek çok kentindeki büyük akvaryumların dekorunda Eskişehir imzası bulunuyor."