Altın Eller Festivali Beyoğlu’nda başladı

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarını geçmişten geleceğe taşıyan "Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı."Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu'nun dört bir yanında el emeği göz nuruyla hayata geçmiş olan kültür değerlerinin, el emeği ürünlerin festival kapsamında İstanbulluların, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu söyledi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, da bir milletin varoluşunu değerli ve anlamlı kılan temel unsurun kültür olduğunu dile getirdi. Festival 22 Eylül'e kadar geleneksel el sanatlarının yanı sıra müzik dinletileri ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak.