Mercimek tanesine kitabı sığdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl 0.23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, rekorunu geliştirmek istiyor. Işıkhan, "Aşktan sonra hüzün" ismini verdiği, 0.9 gram ağırlığına, 4 milimetre enine ve 6 milimetre boyuna düşürdüğü kitabıyla yeniden Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Işıkhan, "Dünyanın okunabilir en küçük kitabı şu anda mercimek tanesi büyüklüğünde. Fiyatı 2 bin lira. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdum" dedi.