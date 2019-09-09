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Yepyeni bir sonbahar festivali

, bu hafta de ilk kez gerçekleşecek yepyeni bir sonbahar festivali “Neue! Step” ile müziğin sınırlarını keşfetmeye davet ediyor. 32 ülkede, 64 kentte, 190 bini aşkın seyirciye ulaşan ve Sadler’s Wells Londra yapımı Sutra, 9 yıl sonra ve Zorlu PSM iş birliği ile seyircileri ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 12:18
Yepyeni bir sonbahar festivali

Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancı Kung Fu ile yansıtan çağdaş dans gösterisi, Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler's Wells London yapımı Sutra, bu kez İKSV ve Zorlu PSM iş birliğiyle uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul'a geliyor.

Koreograf Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin'in ünlü Shaolin Tapınağı'ndan 19 Budist keşişi, ahşap kutulardan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve besteci Szymon Brzóska'nın canlı yorumlanan müzikleriyle bir araya getiren bu ödüllü gösteri, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu nefes kesici bir deneyim sunuyor. Tüm dünyada adından övgüyle söz edilen ve seyircileri derinden etkileyen Sutra, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak!

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Yepyeni bir sonbahar festivali
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