Opera yarışmasını kazanan genç sanatçılar belli oldu

Türkiye tarafından ülkemizdeki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla "Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka" sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nın kazananları açıklandı. Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Eylül'de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlendi. Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara'nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması'nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen törende ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

YURTDIŞINDA OPERA EĞİTİMİ ALACAKLAR

Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkanın yanı sıra sanatçılar Siemens tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Almanya'daki Karlsruhe Operası'nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da dört aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi'nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da iki aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülünün sahibi olurken Melis Günerli de mansiyon ödülüne layık görüldü.

21. Siemens Opera Yarışması'nda dereceye girenler;

Opera Yarışması Birincisi – Uğur Atasoy

Opera Yarışması İkincisi – Sedef İlayda Büyükyörük

Opera Yarışması Üçüncüsü – Ramazan Karaoğlanoğlu

Opera Yarışması Mansiyon Ödülü – Melis Günerli