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Cazın en iyileri bu festivalde!

çıkışlı Festivali, beşinci yılında ilk defa 'da açık havaya açılıyor. 3dots, Not Under Command, Nous Creative Studio ve Riff Ankara’nın Ankara'da ortak çalışması olan XJAZZ deneyimi  28 ve tarihlerinde 6000 kişilik kapasitesiyle ODTÜ M.D. Vişnelik Tesislerinde gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 10:11
Cazın en iyileri bu festivalde!

Elektronik, Afrika ve neo-klasik müzik ve cazı diğer müzik stilleriyle birleştiren, spektrumunu açarak doğaçlama electronica ve minimalist klasik müziğe göz kırpan programı ile dikkat çeken XJAZZ festivali, bu yıl 28 ve 29 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Ankara'da müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazılanıyor.

Hollandalı Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers'in elektronik müzik projesi Weval, çok yönlü bir saksafon virtüözü İlhan Erşahin'in OceanvsOrientalis projesi, son yıllarda uluslararası müzik sektöründe heyecanla karşılanan ve sayısız Avrupa konserini veren Gaye Su Akyol, dijitalden de analogtan da feyz alan; caz, hip hop ve doğaçlama türlerine heyecan duyan Bobby Rauche ilk günün sahne alan isimleri olacak.



Festivalin ikinci akşamı Müzikal olarak trip hop, hiphop, klasik, chill out, nu-jazz ve downtempo türlerinde akustik ve elektronik elementleri birleştiren Hugo Kant ile başlayacak. İç titreten derin baslar, aksak ritmlerle piyano ve kendi sesiyle birleştiren Çek asıllı İngiliz müzisyen Emika ile devam eden festivaldeki en büyük coşku hiç kuşkusuz rap müziğin en önemli yorumcularından Ceza ile doruğa çıkacak.

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Cazın en iyileri bu festivalde!
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