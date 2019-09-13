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Çağdaş sanat fuarı, 14. kez kapılarını açtı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
Çağdaş sanat fuarı, 14. kez kapılarını açtı
Türkiye ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul çağdaş sanat fuarı, Akbank ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncü kez kapılarını açtı.
Lütfi Kırdar kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılışa iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri, 15 Eylül'e kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Devrim Erbil ile Ergin İnan gibi iki usta sanatçının eserlerinin yanı sıra genç sanatçı ve mimar Güvenç Özel'in fuarda ilk kez sergilenen, "Derin Şehir" adlı dijital eseri dikkat çekti.
2015'te NASA'nın düzenlediği "Mars Kolonisi" adlı yarışmada 3'üncü olan Özel'in bu yeni dijital eseri, Yapay Zekâ kullanılarak üretilmiş görseller ile endüstriyel robotların bir arada bu ölçekte kullanıldığı, dünyadaki ilk sanat eseri olma özelliğini taşıyor.
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Çağdaş sanat fuarı, 14. kez kapılarını açtı
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