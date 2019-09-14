Bu hafta vizyona giren filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...

"ELEKTRİK SAVAŞLARI"

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film, endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

1880'lerin Amerika'sında geçen film; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

"CASUS"

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor. Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.