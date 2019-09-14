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Bu vizyona giren filmler nelerdir? İşte ...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu 2'si yerli 9 vizyona girecek. Sinemaseverler bu hafta filmlere doyacak.Alfonso Gomez-Rejon'un yönettiği "Elektrik Savaşları"; endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak. Dünya prömiyeri 69. Berlin Festivali'nde gerçekleşen "Kız Kardeşler", annelerinin vefatından sonra besleme olarak verilen üç kız kardeşin köylerine geri dönmeleri sonrası gelişen olayları konu ele alıyor. Peki bu hafta vizyona girecek filmler arasında hangi filmler yer alıyor? İşte ...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 15:49
Bu hafta vizyona giren filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...

"ELEKTRİK SAVAŞLARI"

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği , endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

1880'lerin Amerika'sında geçen ; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

"CASUS"

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor. Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

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Bu hafta vizyona giren filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri...
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