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Ünlü solist evinde ölü bulundu

ABD’li grubu ’ın solisti 75 yaşındaki Ric Ocasek, Manhattan’daki dairesinde ölü bulundu. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni henüz belirlenemedi

DIŞ HABERLER Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Ünlü solist evinde ölü bulundu
Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi. Açıklamada Ocasek'in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi. Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan "The Cars" grubu, 1970'lerin sonu ve 80'li yıllarda çıkardıkları "My Best Friend's Girl" ve "Drive" gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini ve söz yazarlığını yapmıştı.

6 ÇOCUĞU VAR
1984'teki Live Aid'de Etiyopya'daki açlık için para toplamaya yardımcı olan ünlü grup, 1980'lerin başında dağılmıştı. Polonyalı manken Paulina Porizkova ile evli olan Osacek'in 6 çocuğu bulunuyor.
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