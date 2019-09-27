13. Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

'Beyoğlu'nda Hayat Sanat ve Zanaat' temasıyla bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri, Sahaf Festivali ile devam ediyor. Türkiye'de Sahaf Festivallerinin öncülüğünü yapan Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Sahaf Festivali Taksim Meydanı'nda başladı.

Renkli görüntülere sahne olan açılışa; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin yanı sıra Şair, romancı ve yazarlar Bülent Bakiler, Selahattin Eş, İsmail Kılıçarslan, Ferhat Ünlü ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde Başkan Yıldız öğrencilerle ve vatandaşlarla birlikte Taksim Meydanında halka oluşturarak kitap okudu. Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Yıldız sahafları tek tek gezerek kitapları inceledi.

SAHAFLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmasında, kitabın önemine dikkat çekerek "Medeniyetimizin başşehri olan İstanbul'da bir sahaf festivalinde kitapla kitapseverleri bir araya getirme düşüncesiyle 13.sünü düzenlediğimiz festivalimizin bu milletin aydınlık geleceğine vesile olmasını, gençlerimizin kitapla olan ilgisinin ve sevgisinin artmasına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Hep birlikte bu toprakların değerini kuşandığımızda bizi biz yapan değerler üzerinden muhakeme yaptığımızda, bunları kaleme döktüğümüzde inanıyorum ki kendi gönlümüzce düşünecek, hissedecek ve bizden beklenenleri yerine getirmiş olacağız. Bizim medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir.

Böylesine kitapla ve kalemle ilgisi olan medeniyetimizin çocukları olarak kalemle ve kitapla olan irtibatımızı her daim sürdürmeliyiz. Üniversite yıllarımda Beyazıt'ta tanıştığım sahaflardan bugün bu meydanda kitaplar almaktan, onlara ev sahipliği yapmaktan bir belediye başkanı olarak büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

"KÜLTÜRE VE MEDENİYETE DAİR NELER YAPTIĞININ EN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan da, Beyoğlu'nun kültür sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Beyoğlu Belediye Başkanımızı ve kıymetli ekibini böyle anlamlı bir festivale öncülük edip imza attıkları için tebrik ediyorum. Beyoğlu'nun ara sokaklarında yıllardır sahaflar vardır.

Kitapseverler, kültür, edebiyat ve bilim alanında aradıklarını bulmak isteyenler gelip buralardan hizmet alırlar. Bu gayrete, bu çabaya, bu hizmete profesyonel bir dokunuşla Beyoğlu'nun ve İstanbul'un en güzel meydanı olan Taksim'de hizmete sunmuş olması, Beyoğlu Belediyesi'nin kültüre, kitaba ve medeniyete dair neler yaptığının en açık göstergesidir." şeklinde konuştu.

SÖYLEŞİ VE KONSERLERLE DOLU DOLU BİR FESTİVAL

Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın sahafın katıldığı 13. Beyoğlu Sahaf Festivali'nde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler meraklılarıyla buluştu. Söyleşi ve konserlere de ev sahipliği yapacak olan festival 13 Ekim' kadar devam edecek.