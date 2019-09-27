İDOB da ‘7. Kıta’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Pasifik Okyanusu'nda 7 milyon ton plastik atıktan oluşan 7. Kıta bu yıl İstanbul Bienali'nin temasını oluşturmuştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) de bienal gibi bu yıl ki temasında 7. Kıta'dan ilham aldı. Ekolojik sisteme dikkat çekmek isteyen İDOB 'Dünyada bir sürü nesne varken, yenisini üretmek neden?' diye soruyor. İşte bu nedenle; "7. Kıta"dan yola çıkıp "Retrospektif - Geçmişe Yolculuk" temasıyla yeni sezon repertuvarını şekillendirdi. 2020'nin büyük besteci Ludwig van Beethoven'ın 250'inci doğum yılı olması nedeniyle İDOB, yeni sezonu Beethoven eserleriyle açıyor. Konser, 3 ve 5 Ekim'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Beethoven'ın bir senfonide insan sesini müzik aletleriyle aynı seviyede kullandığı ilk örnek olan 9. Senfoni ve yine Beethoven'ın piyano, koro ve orkestra için 1808 yılında bestelediği 9. Senfoni'nin müjdecisi olarak adlandırılan Koral Fantezi de programda yerini alıyor. Hoinic'in Notre Dame'ın Kamburu'nu İstanbul'da ilk kez sahnelenecek olan İDOB, Don Kişot, Falstaff, Aleko, Faust, The Rakes Progress, Don Pasquale operaları ile Mançalı Adam müzikalinin yanı sıra Don Kişot, Uyuyan Güzel ve Üç Silahşör baleleri ile Yunus Emre Oratoryosu'nu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.Ayrıca Weber'in muhteşem müzikali Evita 30 yıl sonra yeniden İstanbullularla buluşturacak olan İDOB, en son Aspendos'da prömiyeri gerçekleştirilen - Bizet'in Carmen Operasını da Zorlu PSM'de sahneleyecek.