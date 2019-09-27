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Sofya’da Türk sineması rüzgârı

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Sofya’da Türk sineması rüzgârı
Bulgaristan'ın başkent Sofya'da düzenlenen 6. Türk Sinema Günleri başladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla ve Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın desteği ile Halk Kültür Sarayı'nda (Dom Na Kinoto) düzenlenen Türk Sinema Günleri, "Kocan Kadar Konuş" filminin galası ile açıldı. Etkinliğin onur konuklarından karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, "Sanatın en önemli vazifesi insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir" dedi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Sofya'daki sinemaseverlerin etkinliğe gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
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Sofya’da Türk sineması rüzgârı
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