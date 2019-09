Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı akorları burada! Kafama Sıkar Giderim kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kafama Sıkar Giderim bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kafama Sıkar Giderim akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kafama Sıkar Giderim şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

Em Artık seninle duramam, F Bu akşam çıkar giderim. Am F Hesabım kalsın mahşere, Dm Em Elimi yıkar giderim. Em Sen zahmet etme yerinden, F Gürültü yapmam derinden, Am F Parmaklarımın üzerinden, Dm Em Su gibi akar giderim. Em Artık sürersin bir sefa, F Ne cismim kaldı ne cefa, Am F Şikayet etmem bu defa, Dm Em Dişimi sıkar giderim. Em Bozar mı sandın acılar, F Belaya atlar giderim, Am F Kurşun gibi mavzer gibi, Dm Em Dağ gibi patlar giderim. Em Kaybetsem bile herşeyi, F Bu aşkı yırtar giderim, Am F Sinsice olmaz gidişim, Dm Em Kapıyı çarpar giderim. Em Sana yazdığım şarkıyı, F Sazımdan söker giderim, Am F Ben ağlayamam bilirsin, Dm Em Yüzümü döker giderim. Em Köpeklerimden kuşumdan, F Yavrumdan cayar giderim, Am F Senden aldığım ne varsa, Dm Em Yerine koyar giderim. Em Ezdirmem sana kendimi, F Gövdemi yakar giderim, Am F Beeddua etmem üzülme, Dm Em Kafama sıkar giderim.