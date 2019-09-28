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şarkı akorları burada! Kafama Sıkar Giderim kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Kafama Sıkar Giderim akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Kafama Sıkar Giderim akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:15
Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı akorları burada! Kafama Sıkar Giderim kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kafama Sıkar Giderim bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kafama Sıkar Giderim akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kafama Sıkar Giderim şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

Em
Artık seninle duramam, 
                     F     
Bu akşam çıkar giderim.
Am             F 
Hesabım kalsın mahşere,
Dm               Em
Elimi yıkar giderim.
Em
Sen zahmet etme yerinden,
                      F
Gürültü yapmam derinden,
Am            F
Parmaklarımın üzerinden,
Dm                Em
Su gibi akar giderim.
Em
Artık sürersin bir sefa,
                      F
Ne cismim kaldı ne cefa,
Am               F
Şikayet etmem bu defa,
Dm                Em
Dişimi sıkar giderim.
Em
Bozar mı sandın acılar,
                   F
Belaya atlar giderim,
Am                 F
Kurşun gibi mavzer gibi,
Dm                   Em
Dağ gibi patlar giderim.
Em        
Kaybetsem bile herşeyi,
                     F
Bu aşkı yırtar giderim,
Am             F
Sinsice olmaz gidişim,
Dm                 Em
Kapıyı çarpar giderim.
Em
Sana yazdığım şarkıyı,
                    F    
Sazımdan söker giderim,
Am             F
Ben ağlayamam bilirsin,
Dm                Em
Yüzümü döker giderim.
Em
Köpeklerimden kuşumdan,
                      F
Yavrumdan cayar giderim,
Am                 F 
Senden aldığım ne varsa,
Dm                Em
Yerine koyar giderim.
Em
Ezdirmem sana kendimi,
                    F
Gövdemi yakar giderim,
Am             F 
Beeddua etmem üzülme,
Dm                Em
Kafama sıkar giderim.

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Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı akorları burada! Kafama Sıkar Giderim kolay akor ve orijinal ton
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