"Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" sona erdi!

8 FARKLI ÜLKE, 54 FARKLI KURUM!

"Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu", dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ziyaret edilmesinin ardından düzenlenen kapanış oturumuyla sona erdi. Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla başlayan sempozyuma aralarında Japonya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'ın da bulunduğu 8 farklı ülke ve 54 farklı kurumdan yaklaşık 180 kişi bildirileriyle katıldı. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu; Türk dili, tarihi, sanatı, coğrafyası gibi alt başlıkları da içeren Türkoloji alanında yapılan araştırmaların tartışıldığı bir zemin oldu. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun sonunda bir dizi gezi gerçekleştirildi.

Sempozyum teknik gezisi Van Müzesi ve Van Kalesi gezileriyle başladı. Türkiye'nin en modern ve en büyük müzelerinden biri olan Van Müzesi gezisinde Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Cem Haydaroğlu katılımcılara rehberlik ederek, müzenin tarihi ve kültürel zenginliğini anlattı.

AYGIR GÖLÜ VE AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aygır Gölü'ne düzenlenen ziyaretin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, sempozyum katılımcılarıyla birlikte ziyaret edildi. Taş işçiliğinin muhteşem örneklerini barındıran mezarlık ziyaretinde katılımcılara Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz tarafından bilgi verildi. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazısı başkan yardımcılığını da yürüten Kulaz, bu mezarlığın 210 dönümlük bir alan üzerine kurulu olduğunu, bu büyüklüğüyle de dünyadaki en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğunu belirtti.