Kitaplarım zihinlerin toksin atmasını sağlıyor

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Türk edebiyatına yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen yazar Alev Alatlı, İstanbul Başakşehir'de öğretmen ve okul müdürlerine misafir oldu.Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turkuvaz Medya, SETA işbirliğiyle Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde Alatlı'yı ağırladı. Alatlı, Nasihatnameler serisinin ilk iki kitabı Fesüphanallah ve Hafazanallah ile ilgili konuşarak "Bu son kitaplarım ile beyin detoksu yapıyor, zihinlerin toksin atmasını sağlamaya çalışıyorum" dedi. Üçüncü kitabı için dinleyicilerden isim isteyen Alatlı, "İllallah" ismini not aldı. Soru cevap şeklinde ilerleyen programda ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İstanbul'u Okuyorum" projesinin tanıtımı da yapıldı. Daha sonra başkan vekili Melik, Alatlı'ya çiçek takdim etti. Kartoğlu katılımcılara Alatlı'nın 2 kitabını hediye etti. Çocukluğunda yaşadığı yoksulluktan bahseden yazar Alatlı, "Eğer ben böyle yoksulluk ve imkânsızlıklar içinde bir gençlik ve çocukluk geçirmeseydim bunların hiç biri olmazdı. İnsan yoksulluğa şükür duyar mı ben duyarım. Bu arabesk bir tutum değildir ama yoksulluğu tanımak çok önemli. Ders alırsanız şayet müthiş bir avantaj olabiliyor. İşte ben o yoksulluğu yaşamasaydım yazar olamazdım" dedi.