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’na yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Sultanbeyli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapan 5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı ilk 4 günde 29 bin 800 kişiyi ağırladı.
28 Eylül'de kapılarını açan ve ünlü yazarların, kitapseverlerle buluştuğu fuara akın eden Sultanbeylililer yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu. "Kitapların başımızın üstünde yeri var" sloganıyla düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlayan fuara yoğun ilgili gösterilmesi ile ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bu ilgi bizleri çok memnun ediyor. Her yaştan hemşehrimizi burada görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
Keskin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okumaya, eğitime ve özellikle gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Okuyarak birçok sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. Geleceğimizi daha sağlam temeller üstüne oturtmalıyız. Bunun da yolu gençlerimize ulaşmaktan, gençlerimize hizmet etmekten, insanlarımızı okumaya sevk etmekten geçiyor. Kitap fuarımızı bu anlamda önemli buluyoruz"
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Sultanbeyli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
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