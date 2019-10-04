Edebiyat tutkunlarının geleneksel buluşması başlıyor

KİTABA VE OKUMAYA DAİR TUTKUSU OLANLAR BURADA BULUŞUYOR

Okuduğun Kitaplar Seni Tamamlar" temasıyla düzenlenecek D&R Kitap Fuarı, bu yıl 1 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında edebiyat meraklılarını bir araya getirecek. D&R mağazalarında 3. kez düzenlenen D&R Kitap Fuarı'nda bu yıl yok yok! Olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak okumayı ve okutmayı hedefleyen fuarda yepyeni kitapları keşfedebilir, uzun zamandır aradığınız kitapları yine bu fuarda bulabilirsiniz!

YÜZBİNLERCE SARI ETİKETLİ KİTAPTA İKİNCİYE %50 İNDİRİM FIRSATI!

Fırsat kampanyalarıyla kitap alışverişleri bu yıl çok daha eğlenceli ve avantajlı! Kitapseverleri indirimlerle karşılayan fuar boyunca, mağazalarda farklı indirimler yer alıyor, indirimli kitaplarla kitaplıklar dolup taşıyor! Aynı zamanda tüm D&R mağazalarında geçerli "yetişkin ve çocuk kategorisindeki yüzbinlerce sarı etiketli kitapta ikinciye %50 indirim kampanyası" fuar katılımcılarını mutlu edecek.

SEVİLEN YAZARLAR D&R MAĞAZALARINDA OKURLARLA BİR ARAYA GELİYOR

D&R mağazalarında çeşitli etkinliklerle renklenecek D&R Kitap Fuarı, çok sevilen yazarları okuyucularıyla buluşturuyor. Kitapseverler fuar süresince Türkiye genelindeki mağazalarda sevilen yazarlara kitaplarını imzalatırken onlarla sohbet ediyor. Sevdikleri isimlerin derin sohbetlerini dinleme imkanı bulabilecek okurlar, imzalı kitapları kütüphanelerine ekleme fırsatı yakalayacak. Bu yıl kitap fuarında Ayhan Sicimoğlu, Kürşat Başar, İclal Aydın, Beyazıt Akman, Ahmet Ümit, Taylan Kümeli, Rafet İnce, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Murathanoğlu, Hale Caneroğlu, Sade Öğretir, Ömür Kurt, Bihter Dinçel ve daha pek çok isim sevenleriyle buluşacak.

Kültür, sanat ve eğlence ürünleriyle okuyan ve keşfeden bir toplumun oluşumuna katkıda bulunan D&R, tüm kitap tutkunlarını imza günleri, indirimli kitaplar ve söyleşilerle dolu D&R Kitap Fuarı'na davet ediyor. D&R Kitap Fuarı boyunca okurlarla buluşacak dopdolu içerikleri keşfetmek için dr.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.