Hilmi Türkmen: “Kültür ve sanatın kalbi, Üsküdar’da atmayı sürdürecek”

Üsküdar'da yeni kültür- sanat sezonu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Açılış öncesinde Üsküdar Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda imza attığı kültür- sanat etkinliklerinin görüntülerini içeren kısa film gösterisi katılımcıların dikkatine sunuldu.

Üsküdar Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak bir kültür mozaiği haline gelen Üsküdar'ın, kültür sanat merkezine dönüşmesini sağlayan çok değerli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "2019- 2020 sezonuna çok iyi hazırlandık. Tüm İstanbulluların hizmetine sunduğumuz yeni merkezlerimiz aracılığıyla kültür sanatın kalbi, Üsküdar'da atmaya devam edecek. İstanbul'un kültür yakası olarak çok güzel bir sezonu daha doya doya yaşayacağız" dedi.

HİLMİ TÜRKMEN: "İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR DEDİRTECEĞİZ"

Üsküdar'ın sahip olduğu muazzam kültür zenginliğini gün yüzüne çıkarmak üzere yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Türkmen, "2019- 2020 sezonuyla yeniden başlamanın ilk adımını atıyoruz. Bu sezonda da yine 'İyi ki Üsküdar var' dedirteceğiz." diye belirtti.

HİLMİ TÜRKMEN: "KÜLTÜR VE SANAT İLÇEMİZDE ETE VE KEMİĞE BÜRÜNDÜ"

Hilmi Türkmen, konuşmasında şunları söyledi:

"Kültür ve sanat, medeniyetimizin imzasıdır. Ortak prensiplerle el ele tutuşup birliktelik oluşturabilmenin temel esaslarından biridir. Aynı coğrafya, aynı geçmiş, aynı zaman, aynı gelecek, aynı dinamikler, aynı umut ve hedeflere birlikte koşmanın ilk adımıdır. İnsanoğlunun yaşaması için midesinin gıdaya, aklının bilgiye, kalbinin sevgiye ihtiyacı vardır. Bu üç merkezin beslenmesi, mutlak zorunludur. Ancak eksiktir. Çünkü üç ayaklı masanın üstüne bir şey koyamazsınız. Ama dört ayağa sahipse, denge sorunu yaşanmaz.

Tıpkı bunun gibi midesi, aklı, kalbi ile birlikte ihmal edilen bir de ruhu vardır ki, işte onun gıdası kültür sanattır. Beden, akıl, kalp ve ruhtan müteşekkil olan varlığımızın dengesini sağladığımızda aslında toplumun dengesini bozmaya hiçbir gücün yetmeyeceği mutlak bir gerçektir. Kültür ve sanat, yaşam şifrelerinin çözümü için anahtardır. Kültür sanatın beşiği Üsküdarımızda gerçekleştirdiğimiz çok özel etkinliklerle, kültür sanat ete ve kemiğe bürünmüştür. Yeni sezonda imza atacağımız etkinlikler ve projelerle bu konumunu güçlendirecektir. "