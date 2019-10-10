TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 TÜYAP Kitap Fuarı'na nasıl, nereden gidilir? İşte takvimi

Her sene yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl da okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. 37 yıl boyunca aralıksız olarak düzenlenen ve bu özelliği ülkemizin sayılı fuarlarından birisi olmakla beraber; Avrupa'nın da önde gelen etkinliklerinden birisi olarak öne çıkan TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşıyor. Fuar boyunca imza günleri, sergiler ve çeşitli etkinliklerle kitap ve sanatseverlere ulaşılacak. Hal böyle olunca, bu organizasyonu kaçırmak istemeyen vatandaşlar da '2019 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor.

2019 TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 2 Kasım'da başlayacak ve 10 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. TÜYAP Kitap Fuarı'nda bu yıl, her yıl olduğu gibi birçok değerli yazar okurlarla buluşacak ve imza törenleri düzenlenecek.

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu: 10.00-20.00

Hafta içi: 10.00-19.00

(*10 Kasım: 10.00-19.00)

KİTAP FUARINA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL'dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.