Edebiyata çifte nobel

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, geçen yıl ortaya çıkan cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar sonucu 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ertelediğini, 2019'da açıklayacağını duyurmuştu. Bu yıl 2018 ve 2019 edebiyat ödülleri birlikte açıklandı. 2018 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke oldu.

114 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ’NÜN 14’ÜNE LAYIK GÖRÜLEN KADIN YAZARLAR

Geçen yıl kazandığı Man Booker Uluslararası Ödülü'nün ardından bu yıl 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olan Olga Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 15'inci kadın yazar oldu. 29 Ocak 1962'de Polonya'nın Sulechov şehrinde doğan Olga Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı. Polonya'nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile bugüne dek Polonya'da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü.







2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Peter Handke ise 6 Aralık 1942'de Avusturya'nın Griffen şehrinde dünyaya geldi. Roman ve oyun yazarı Peter Handke, 1971 yılında annesinin intiharının etkisini Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü, daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.



FAVORİ ADAY GRETA

Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı etkileyici konuşma ile tüm dünyada büyük bir etki yaratan 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, bugün açıklanacak 100'üncü Nobel Barış Ödülü'ne en yakın aday olarak gösteriliyor. Geçen hafta New York'taki BM İklim Zirvesi'nde kendisini dinleyen dünya liderlerine, "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" sözleriyle seslenen Greta Thunberg, pek çok kişinin favori adayı. Bu yıl 223'ü kişi ve 78'i kurum olmak üzere 301 aday yer alıyor. DIŞ HABERLER

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