5. Murad Bale sahnesinde

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5. Murad balesini sahneledi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşan iki perdelik eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırıldı. Balede, piyano çaldığı ve bestekâr olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı eserleri de yer aldı. 50 kişilik dansçının sahne aldığı eserde Sultan 5. Murad'ı Boğaçhan Bozcaada, hayali 5. Murad'ı Dolun Doyran, Reftaridil Kadın Efendi'yi Burcu Olguner, Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi Aslı Çilek canlandırdı. Düzenlemesini Emre Aracı ile Bujor Hoinic'in yaptığı eserin librettosu Emre Aracı'ya ait. Koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın tasarladığı eserin dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık tasarımını ise Fuat Gök üstlendi.