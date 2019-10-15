Dünya Görme Engelliler Gününde 'Engelsiz' gösterim

Şehir Engel Tanımaz YouTube kanalı tarafından organize edilen etkinlik ile ilgili Emre Özcan, "Toplumsal farkındalığı arttırmak ve görme engellilerle empatiyi güçlendirmek için böyle bir etkinlik planladık.

Gösterim sırasında Enes Batur gözlerini bağlayarak görme engelli çocuklarla empati yapmtı. Ayrıca görme engelliler ile birlikte filmi izleyen farklı engel gruplarından katılan bireylere de göz bantları dağıttık. Burada gören insanların görme engelliler ile ilgili farkındalığını arttırmayı hedefledik" dedi.

Görme engelli çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Enes Batur görme engelli çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.