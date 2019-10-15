Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Dünya Görme Engelliler Gününde 'Engelsiz' gösterim

Dünya Görme Engelliler Gününde 'Engelsiz' gösterim

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Gününde Şehir Engel Tanımaz YouTube kanalı ve ILS Vision ortaklığı ile Enes Batur'un 'Gerçek Kahraman' filmi sesli betimlemeli olarak hazırlanarak görme engelli çocuklara izletildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:27
Dünya Görme Engelliler Gününde 'Engelsiz' gösterim

Şehir Engel Tanımaz YouTube kanalı tarafından organize edilen etkinlik ile ilgili Emre Özcan, "Toplumsal farkındalığı arttırmak ve görme engellilerle empatiyi güçlendirmek için böyle bir etkinlik planladık.

Gösterim sırasında Enes Batur gözlerini bağlayarak görme engelli çocuklarla empati yapmtı. Ayrıca görme engelliler ile birlikte filmi izleyen farklı engel gruplarından katılan bireylere de göz bantları dağıttık. Burada gören insanların görme engelliler ile ilgili farkındalığını arttırmayı hedefledik" dedi.

Görme engelli çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Enes Batur görme engelli çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Görme Engelliler Gününde 'Engelsiz' gösterim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN