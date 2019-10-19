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"1. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

"1. Uluslararası Kısa Film Festivali" Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisi’nin katkılarıyla 14 - 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 11:09
1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

"1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde kısa filmlerin yanı sıra panel, senaryo ve sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri takipçileriyle buluştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN FESTİVAL EKİBİNE TEŞEKKÜR

Festivalin son gününde AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ödül alanlara ödüllerini takdim etti. Böylesine bir festivalin yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisi'ne teşekkürlerini bildirdi.

Büyük bir katılımın gösterildiği "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödül alan filmler ve isimleri

1. Gümüş/Deniz Telek

2. Kuşçu/Celal Tombul

3.Servis/Ramazan Kılıç

Jüri özel: PembeKimlik/TolunayTekmek

Belediye özel: Fegere/ Cahit Kaya Demir

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"1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
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