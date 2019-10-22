Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > 3 günde 62 bin kişi ziyaret etti

3 günde 62 bin kişi ziyaret etti

SIRRIBERK ARSLAN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 22.10.2019
3 günde 62 bin kişi ziyaret etti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 6.'cısı gerçekleştirilen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nı 3 günde 62 bin kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı 250 yayınevi, 260 şair ve yazar ile kitapseverleri bir araya getiren fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM ) gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "İnsanlarımızı en donanımlı hale getirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bilgiyle buluşmasını sağlıyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kısa yolu Kitaplardan geçiyor. Fikir dünyamızı besleyen güzel insanlarımızın yetiştiği; edebiyat ve şiirin başkenti olan şehrimizdeki, fuara çevre il ve ilçelerden yoğun bir ziyaretçi akını var" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 günde 62 bin kişi ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN