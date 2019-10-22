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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 6.'cısı gerçekleştirilen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nı 3 günde 62 bin kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı 250 yayınevi, 260 şair ve yazar ile kitapseverleri bir araya getiren fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM ) gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "İnsanlarımızı en donanımlı hale getirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bilgiyle buluşmasını sağlıyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kısa yolu Kitaplardan geçiyor. Fikir dünyamızı besleyen güzel insanlarımızın yetiştiği; edebiyat ve şiirin başkenti olan şehrimizdeki, fuara çevre il ve ilçelerden yoğun bir ziyaretçi akını var" dedi.