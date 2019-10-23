Basında Atatürk sergisi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Koçak Koleksiyon Atatürk'ün 1912-1938 arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren "Türk ve Dünya Basınında Atatürk" koleksiyon kitaplarını sergileyecek. Daha önce koleksiyonerlere sunulan kitaplar bu kez 24 Ekim - 11 Kasım arasında Türkiye'nin en önemli vakıflardan biri olan EKAV Vakfı'na bağlı EKAVART Gallery'dsergilenecek. Sergi ziyaretçilerine Türk ve yabancı basında yer alan Atatürk haberlerinin bulunduğu koleksiyon kitaplarının yanı sıra ses, video ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel deneyimler sunacak.