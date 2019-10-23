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Basında sergisi açılıyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Basında Atatürk sergisi açılıyor
Koçak Koleksiyon Atatürk'ün 1912-1938 arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren "Türk ve Dünya Basınında Atatürk" koleksiyon kitaplarını sergileyecek. Daha önce koleksiyonerlere sunulan kitaplar bu kez 24 Ekim - 11 Kasım arasında Türkiye'nin en önemli vakıflardan biri olan EKAV Vakfı'na bağlı EKAVART Gallery'de sergilenecek. Sergi ziyaretçilerine Türk ve yabancı basında yer alan Atatürk haberlerinin bulunduğu koleksiyon kitaplarının yanı sıra ses, video ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel deneyimler sunacak.
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Basında Atatürk sergisi açılıyor
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