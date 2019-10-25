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Kapan ’nde

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Kapan Boğaziçi Film Festivali’nde
Dünya Prömiyerini 41. Moskova Film Festivali'nde yapan Kapan filmi, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Türkiye prömiyerini yaptı. Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayan 5 balıkçının dram, korku ve paranoyanın iç içe geçtiği hikâyesini anlatan Seyid Çolak'ın yönetmenliğindeki Kapan filmi, önceki akşam Atlas Sinemasında seyirciyle buluştu. Gösterim sonrası filmin yönetmeni Seyid Çolak ile filmin oyuncularından Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Güliz Oktar ve Yüksel Akça seyircilerin sorularını yanıtladı. KÜLTÜR SANAT
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