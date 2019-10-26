İmam Abdullah Türbesi de taşındı

BUGÜN NELER OLDU

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında baraj gölü sahasından çıkarılan tüm kültür varlıklarının yeni yerine taşınması sürüyor. Türbesi ve zaviyesi gibi İmam Abdullah'ın müzede korunan naaşı da Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a nakledildi. Defin işlemi Batman Müzesi Müdürü Şeyhmus Genç, din adamları ve arkeologlar gözetiminde dualarla taşınarak tamamlandı. Hasankeyf imam hatibi Abdulhalim İnanç, İmam Abdullah'ın Hz Muhammed'in soyundan geldiğini belirtti. "İmam Abdullah'ın soyu Peygamber Efendimize dayanıyor. Hz. Ali'nin torunu. Zamanında buraya irşat için gelmiş, burada metfun bulunuyor" dedi. İnanç, İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi'nin, çevresindeki 400 mezarla yeni yerine taşındığını dile getirerek "Bugün de İmam Abdullah'ın naaşını dualarla yeni yerine defnettik. Rabb'im rahmetiyle onlara da bizlere de muamele eylesin" dedi. Taşıyıcı firma yetkilisi arkeolog Veysel Yılmaz ise "İmam Abdullah'ın naaşının eski yerinden 50 metre yükseklikte ve 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine nakledildiğini söyledi.Hasankeyf'te Ilısu Baraj gölü sahasından çıkarılacak Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbelerinin de önümüzdeki süreçte nakil çalışmaları gerçekleştirilecek.