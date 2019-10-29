Külliye’de 29 Ekim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde yer alan eserlerden özel seçkiler Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 29 Ekim resepsiyonunda sergileniyor. Hisart'ın kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat ilgilendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin birinci sınıfları ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. Kronolojik olarak Osmanlı döneminde İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan (1453-1923) geniş bir dönemi somut olarak gösteren askeri ve etnografik tarihi eserler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2017 yılındaki 29 Ekim resepsiyonunda olduğu gibi bu yıl da resepsiyonda yerlerini alan davetlilere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.Sergide çoğunluğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerin yanı sıra manken, diorama ve tablolardan oluşan toplamda 150 parça eser bulunmaktadır.