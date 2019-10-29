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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyonunda Hisart Canlı Tarih Müzesi’nden seçilen eserler sergilenecek. Sergi, İstanbul’un fethinden Kurtuluş Savaşı’na kadar olan süreci yansıtacak

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Külliye’de 29 Ekim sergisi
İstanbul'da bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde yer alan eserlerden özel seçkiler Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 29 Ekim resepsiyonunda sergileniyor. Hisart'ın kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat ilgilendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin birinci sınıfları ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. Kronolojik olarak Osmanlı döneminde İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan (1453-1923) geniş bir dönemi somut olarak gösteren askeri ve etnografik tarihi eserler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2017 yılındaki 29 Ekim resepsiyonunda olduğu gibi bu yıl da resepsiyonda yerlerini alan davetlilere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Sergide çoğunluğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerin yanı sıra manken, diorama ve tablolardan oluşan toplamda 150 parça eser bulunmaktadır.
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Külliye’de 29 Ekim sergisi
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