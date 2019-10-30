Cumhuriyet’i İlber Hoca’dan dinlediler

BUGÜN NELER OLDU

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katıldı. Ortaylı'nın söyleşisine saatler öncesinden gelen yüzlerce kişi salona sığmayınca dışarıda kalan kalabalık söyleşiyi dev led ekranın kurulduğu bahçede izledi. Ortaylı, Üsküdarlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yakın tarihe ve cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin bilgiler verdi. Lozan Anlaşması'yla Hatay ve KKTC hariç bugünkü Türkiye'nin sınırlarının tespit edildiğini anlatan Ortaylı, "Bu tespitin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur. Cumhuriyet niye kuruldu bu son derece muammadır. Mustafa Kemal'in eğer başından ilişkileri saltanat makamıyla hayırhah olsa muhtemelen yine meşrutiyet devam ederdi. Çünkü TBMM adeta yetkili bir meşruti meclis gibi işliyordu" değerlendirmesini yaptı.Ortaylı, Türkiye'den önce cumhuriyetle yönetilmeye başlayan ülkelerin yapısına ve şartlarına değinerek, şunları kaydetti: "Cumhuriyetler vardır saltanatların çok gerisindedir. Arap dünyasındaki cumhuriyetler maalesef saltanatların gerisindedir."