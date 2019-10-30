Klarnet Festivali 8 yaşında

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek 8.
Uluslararası Klarnet Festivali
12-18 Kasım arasında düzenlenecek.
12 Kasım'da Bostancı Gösteri
Merkezi'nde Goran Bregovic konseriyle
başlayacak olan festival bu
yıl Ankaralı müzikseverlerle de
buluşacak. Bregovic 13 Kasım'da
da Ankara Congresium'da
sahne alacak. Yasmin Levy ise
14 Kasım'da Ankara'da ve 16
Kasım'da İstanbul'da sevenleriyle
buluşacak. Dünyaca ünlü
klarnet sanatçısı Serkan Çağrı
ve rembetiko müziğinin önemli
temsilcilerinden 'Cafe Aman
İstanbul' 17 Kasım'da Ankara'da
ve 18 Kasım'da İstanbul'da olacak.