Mutlu şehir Sinop, Yenikapı'ya geliyor

Çeşitli partilerden çok sayıda siyasetçi,işadamı,sanatçı,sporcu ve yazarın katılarak,konuşmalar yapacağı Sinop Tanıtım Günleri etkinliğini tanıtmak için,bütün hazırlıklar tamamlandı.Her sene yapılan etkinlikleri,çeşitli gösteriler ile tanıtan Sinopluların,cuma günü tam bin araçlık konvoy ile İstanbul'u dolaşarak,Sinop Tanıtım Günleri'nin tanıtımını yapacakları ifade edildi.

SİNOP KÜLTÜRÜ İSTANBUL'DA DOYASIYA YAŞANACAK

Sinop Valiliği Koordinesinde, Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) ortaklığıyla çalışmaları yürütülen Sinop Tanıtım Günleri için,SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve SİYAD Genel Başkanı Mehmet Kuru bir açıklama yaparak,tüm Sinopluları etkinliğe çağırdılar.Yapılan ortak açıklamada, "Değerli hemşehrilerimizi, tüm Sinop halkını,doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklarda bir araya gelmek, hasret gidermek, sohbet etmek, kültürümüzü yaşamak için, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bu güzel etkinliğe bekliyoruz.Tanıtım günlerimizin bol neşeli ve bol kültürlü geçeceğini temenni ediyoruz.