Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu başladı

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İHÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Demirel'in konuşmalarıyla başlayan sempozyumda, hadis kültürünün Müslümanlar için önemi ve güncel meseleler ele alındı.

Prof. Dr. İrfan Gündüz, konuşmasında hadisleri toplamak ve aktarmak için ömrünü adayan İmam Buhari'nin önemine dikkati çekerek, "İmam Buhari'ye gösterilen değer Hazreti Peygamber'e gösterilen değerdir. Hazreti Peygamber'e gösterilen değer, onun sünnet-i seniyyesine ve hadisine gösterilen değerdir." dedi.

İHÜ Rektörü Şentürk de Sahih-i Buhari'nin İslam medeniyetinin en önemli kaynaklarından biri olduğunu ve saygınlığını koruduğunu söyledi.

Şentürk, "İslam'ın temel kaynaklarından olan hadislerin Hz. Muhammed'e aidiyetini tespit etmek her daim alimlerin temel görevlerinden birisi oldu ve birçok hadis kitabı bu şekilde ortaya çıktı. Bunlar arasından da en fazla itibar göreni, kuşkusuz Sahih-i Buhari'dir. Tarih boyunca kitabın yönteminin, Buhari'nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği ravileri, ravide aradığı şartları inceleyen birçok ilmi çalışma yürütüldü. İHÜ İslami İlimler Fakültesi'nin tertip ettiği bu sempozyum, bu önemin tekrar hatırlatılması bakımından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Buhari hakkında daha önce de sempozyum düzenlendiğini ve İHÜ Yayınları'nca burada sunulan tebliğlerin kitaplaştırıldığını anımsatan Şentürk, "Hadis, sosyolojik olarak bakıldığında, İslam toplumunun hafızasıdır. Hafıza olmazsa düşünce de olmaz." diye konuştu.

Şentürk, İHÜ'nün mottosunun "Fikri bağımsızlık" olduğunu belirterek, "Aralıkta Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına bir sempozyum düzenleyecekleri bilgisini paylaştı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de "Buhari'nin Sahih'inde Konu ve Rivayet Bütünlüğü" başlıklı bir konuşma yaptı. 3 Kasım'da sona erecek sempozyum kapsamında Buhari'nin farklı nüshaları, senet ve metin tenkitleri tartışılacak.