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10 ayda 42 milyon kişi sinemaya gitti

Giriş Tarihi: 2.11.2019
10 ayda 42 milyon kişi sinemaya gitti
Box Office Türkiye verilerine göre yılın en çok izlenen filmleri açıklandı. Yılın ilk 10 ayında 42 milyon 731 bin 165 kişi sinema salonlarını doldurdu. Sinemaseverlerin en çok ilgi gösterdiği ilk 10 filmden 5'i yerli yapım oldu. Gişeden elde edilen gelir ise 686 milyon 404 bin 109 liraya ulaştı. Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filmini, 3 milyon 537 bin 429 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir 54 milyon 842 bin 530 lira oldu. 7. Koğuştaki Mucize, 2 milyon 785 bin 58 izleyiciye ulaşarak, en çok izlenen ikinci film oldu. Film, 11 Ekim'den itibaren 48 milyon 294 bin 968 lira hasılat elde etti. Bu iki filmi Advengers, Joker ve Kral Şakir izledi.
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10 ayda 42 milyon kişi sinemaya gitti
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