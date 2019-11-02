Abdal müziğine UNESCO tescili

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NeşetErtaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dâhil oldu. Vali İbrahim Akın, Kırşehir'in müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir olduğuna dikkat çekti. Vali Akın, "İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş'ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı, Hacı Taşan'ı, Çekiç Ali'yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yâd ediyorum" dedi.