Göbeklitepe’nin kardeşi bulundu

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Mardin'de yapılan kazılarda Göbeklitepe ile yaşıt yeni bir inanç ve kültür havzası keşfedildi. Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu Mahallesi'nde sınırları içerisinde bulunan Boncuklu Tarla Ören Yeri'nde devam eden kazılarda tapınak benzeri yapılara ulaşıldı. 11 yıldır devam eden kazılar sonucu Göbeklitepe ile ciddi benzerlikler taşıyan özel bir yapının keşfedildiğini açıklayan Mardin Müze Müdürü Sanat tarihçisi Mehmet Deniz, "Şu ana kadar yapılan kazılarda, M.Ö 12.000'li yıllara ait buluntulara rastladık. Bunlardan en önemlisi Göbeklitepe'de rastlanan T biçimli dikilitaşlara benzer tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapılar. Urfa çevresindeki yerleşimlerde rastlanılan bu yapıtlardan bu bölgede başka yerlerde olması da zaten normaldi. Boncuklu Tarla'da da söz konusu yapılar ortaya çıktı. Boncuklu Tarla yerleşim yeri Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında ilk kez 2008'de tespit edilmişti. Kazıların sürmesiyle insanlık tarihinin önemli bir evresi olan tarım, evcilleştirme, yerleşik hayat ve inanç konuları hakkında önemli bilgiler verecek" dedi.Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş ise Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'ye 300 km. mesafede, 80 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 11.500 yıllık olduğuna dikkat çekti.