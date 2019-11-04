Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü sahibini buldu

Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'ne geçen yıl, "Gündem (L'Orde du Jour)" kitabıyla Fransız yazar Eric Vuillard layık görülmüştü. İsmini, edebiyatçı Edmond ve Jules de Goncourt kardeşlerden alan ve ilk kez 1903'te verilen Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nü bir yazar yalnızca bir kez alabiliyor.

TEK İSİM...

Ancak ünlü Fransız yazar Romain Gary 1956'da kendi adıyla, 1975'te ise "Emile Ajar" adıyla yazdığı romanıyla ödüle iki kez layık görülen tek isim olmuştu. Daha önce Marcel Proust ve Simone de Beauvoir gibi pek çok ünlü yazar da bu ödülü almıştı.