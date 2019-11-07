Londra’nın gözdesi Göbeklitepe

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen Dünya Turizm Fuarı'na (WTM) katılan Türkiye ve KKTC stantları yoğun ilgi görüyor. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak kabul gören Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kalıntılarının konsept edildiği Türkiye stantlarında, hem tarihi zenginlikler hem de birbirinden güzel tatil yerleri tanıtılıyor. Excel Fuar alanında bu yıl 40'ıncısı düzenlenen fuara yüzlerce ülke katılırken, fuarda bu yıl Türkiye 783 metrekarelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 157 metrekarelik stant alanlarıyla katıldı.Fuarda Türkiye'nin turizm hedeflerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İngiliz pazarında yüzde 35 civarında artış beklediklerini belirterek, "2019 yılında tanıtım için yeni bir fon geliyor" dedi. Ersoy, "Gelecek yıl içinde yüzde 23 oranında bir artış yaşanacağını düşünüyorum. Hedefimiz 48 milyon. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. 2019 yılı için çalışmalarımız gelir artışlarını arttırmak doğrultusunda olacak. Bu nedenle 2019 tanıtım politikamızı bu yönde belirledik. Konaklama dışında harcama yapacak üst geliri yüksek turistlere ihtiyacımız var. Bunlara ulaşmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye kaydetti.Fuarda bu yıl da yerini alan KKTC, ülkenin 6 farklı bölgesinin ayrı ayrı tanıtıldığı standında ziyaretçilerini ağırladı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in de katıldığı fuarda, "İnancım 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm yılı olacak" dedi. Dünya Turizm Fuarı'na bu yıl 182 ülke katıldı. 3 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 3 milyar pound değerinde iş hacmi oluşturuyor.