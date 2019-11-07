New York’ta Akdamar sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi" New York'ta açıldı.Manhattan'daki White Space Chelsea sergi salonunda düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Azınlık Cemaat Vakıflar Temsilcisi Moris Levi, Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkanı Sait Suşin, Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidophoros Lambriniadis ile Türk ve Ermeni toplumundan temsilciler katıldı. Piyanist Şahan Arzruni'nin dinletisiyle başlayan programda, "Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Ahtamar" başlıklı film gösterimi de yapıldı. Kaymakam Maşaliyan, "Türk ve Ermeni halkları arasındaki iletişim zorluklarını aşmak için kültürel alanda yapılmış bir girişimdir" dedi.