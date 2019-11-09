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CSO Atatürk’ü andı

MAGAZİN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 9.11.2019
CSO Atatürk’ü andı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Atatürk'ün anısına "Sensin Atatürk" adlı eseri Ankara'da ilk kez seslendirdi. CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, "Sensin Atatürk" adlı eseri, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehmet Yılmaz'ın anlattı. Eserde, çalışmalarını koro şefi Çiğdem Aytepe yönetiminde sürdüren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Korosu da yer aldı. Işık tasarımıyla görsel zenginliğin sunulduğu konserde, Atatürk'ün fotoğrafları sinevizyonla yansıtıldı.
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CSO Atatürk’ü andı
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