Sultanahmet Camisi’ne 400 yıl sonra aynı dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlı mimarisinin en görkemli, İstanbul'un simge eserlerinden olan Sultanahmet Camisi'nin kapıları da restorasyona alındı. Dönemin padişahı 1. Ahmed tarafından Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii'nde restorasyon işlemi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılmıştı. Turistlerin Blue Mosque (Mavi Cami) olarak bildiği, 400 yıllık tarihi olan camiinin kapılarının restorasyon çalışmalarını yapan Sedefkâr Ustası Cengiz Beşiktaş, yaptıkları restorasyon ve konservasyon (mimarinin yapıldığı dönemde kullanılan malzemelere uygun yapılan işlem) çalışmalarını anlattı. Beşiktaş, "Atölyemize taşınan kapılar, temizlenerek konservasyona hazırlanıyor. Konservasyona başlamadan önce bilim kurulundan gelen hocalarımızın denetimlerinde, kullanacağımız ahşabı, malzemenin en ince ayrıntısına göre tespit ederek işleme başlıyoruz. Aslına uygun olarak Osmanlı ne kullandıysa biz de onu kullanıyoruz. Mesela sedef dediğimiz sedef deniz kabuğunu kullanıyoruz. Abanoz ağacı dediğimiz simsiyah ağaç var onu kullanıyoruz. Büyükbaş hayvanların kemiklerini kullanıyoruz. Bunlar uzun süre bozulmadan kalabiliyor" dedi.