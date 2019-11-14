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Kültür ve 'dan önemli açıklaması

Kültür ve , ", fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:37
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli müzekart açıklaması

Bakan Ersoy, "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz" dedi.

Ersoy ayrıca "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

2020 YILINDA AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli müzekart açıklaması
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