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Resitalin yıldızı Demidenko

Sabah ve Daily Sabah’ın ana medya sponsoru olduğu Resitalleri’nin son konuğu Rus piyano üstadı oldu

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Resitalin yıldızı Demidenko
İstanbul Resitalleri, 13. sezonunun ikinci konserini önceki akşam gerçekleştirdi. Bugüne kadar 80'den fazla uluslararası sanatçı ile 100'den fazla resitale ev sahipliği yapan İstanbul Resitalleri'nin kasım ayı konuğu dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Demidenko oldu. Yaklaşık 40 albümü ve konserlerinde sergilediği güçlü yorumculuğu ile 21. yüzyılın en sıra dışı piyanistlerinden biri olarak kabul edilen, usta piyanist, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sahne aldı.
Her ay özel bir resital ile dünya salonlarının uluslararası gözde virtüözlerini İstanbul'a davet ederek kentin kültürel hayatına dünya standartlarında ciddi bir katkıda bulunan İstanbul Resitalleri'nin aralık ayı konuğu ise İrlandalı virtüöz Finghin Collins olacak. Collins 2019'un son resitalini 20 Aralık'ta verecek.
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Resitalin yıldızı Demidenko
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