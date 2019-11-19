İhtiyar Balıkçı’nın da peşindeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Çingene Kızı Mozaiğinin iadesi için yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurtdışına kaçırılan diğer eserlerin iadeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Yurtdışına kaçırılan 4 bin 339 tarihi eseri yeniden Türkiye'ye kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD, Fransa, İngiltere ve Danimarka'ya kaçırılan eserlerin de iade edilmesi için temaslarını yoğunlaştırdı. ABD'nin California eyaletinde bulunan J. Paul Getty Müzesi'nin koleksiyonunda yer alan Roma dönemine ait 'Kremna' ve 'Bourbon' Heykelleri ile 'Bronz Kline' olmak üzere toplamda on adet eserin iadesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Adıyaman'dan kaçırılarak İngiltere'nin British Müzesi'nde sergilenen Samsat Steli ve Afrodisias'taki kazılarda ele geçen ve gövde kısmı alınarak 1904 yılında Almanya'daki Pergamon Müzesi'ne getirilen İhtiyar Balıkçı Heykeli de Türkiye'ye iade edilmesi talep edilen eserler arasında yer alıyor. Bakanlık, Türkiye'den kaçırılarak Danimarka'daki David Samling Müzesi koleksiyonuna dâhil edilen Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 9.yüzyıla ait Kuran yaprakları ile 1979 yılında kaçırılan Artuklu döneminden kalma Tunç Sfenks'in de Türkiye'ye iadesi konusunda da girişimler sürdürülüyor.