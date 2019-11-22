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Eyüpsultan’da Çocuk Kitapları Festivali

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Eyüpsultan’da Çocuk Kitapları Festivali
Eyüpsultan Belediyesi, ara tatilde tüm çocukların kitapla buluşacağı bir festivale imza attı. Çocuk Kitapları Festivali ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi törenle açıldı. Çocukların, kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapacakları, sevdikleri çocuk kitabı yazarları ile bir araya gelecekleri festivale 52 yayınevi katıldı. 40'tan fazla yazar da imza günleri ve söyleşilerle festivalde yer aldı. Eyüpsultanlı çocukların büyük ilgi gösterdiği festivalin açılış programında, ünlü sanatçı Fatih Koca tasavvuf musikisi konseriyle, Seyfullah Kartal ise şiir dinletisiyle büyük beğeni topladı.
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