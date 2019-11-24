Bakan Ersoy: Alan başkanlığı’na yıkım yetkisi verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölgeye çok faydalı olacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile birlikte Kapadokya'yı ziyaret etti. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın göreve başladığını söyleyen Ersoy, hem onların ihtiyaçlarını, hem de bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere bu gezi programını organize ettiklerini belirtti.



DOSYALAR GELMEYE BAŞLADI

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ersoy, "Alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması, artı yeni personel alımlarının tamamlanması, konuşlanacağı yerin belirlenmesi için çalışmalar yürütüldü. Başvuru dosyaları gelmeye başladı. Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Alan başkanlığıyla ilgili özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi söylemde bulunan bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin 2 tane özelliği var: Bir, hızlı çözüm getirmek, iki, koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı, sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Bu da tabi ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir" dedi.



BAŞKANLIĞIN HER OLANAĞI VAR

Alan başkanlığına yıkım yetkisinin de verildiğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlar. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımız veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirmek, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi, her bir olanağı da var, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve turizmden daha fazla pay alabileceği hale getirmek."

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